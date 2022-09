Maria Schoonjans (88) overleed in 2019 nadat ze in woonzorgcentrum Rodenbach plots in elkaar was gezakt. — © bsb, if

Denderleeuw

Maria Schoonjans (88) stierf drie jaar geleden nadat ze in elkaar was gezakt aan de ontbijttafel in woonzorgcentrum Rodenbach in Denderleeuw. Volgens haar zoon Jean Van Kerkhoven (68) werd ook zij ingespoten met insuline, net als in Oostrozebeke is gebeurd. “Ik denk niet dat ze nog een dader zullen vinden”, zegt hij.