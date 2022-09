IN BEELD. Dit waren de mijlpalen in het leven van Elizabeth

1926: Geboorte

Elizabeth wordt geboren op 21 april als oudste van twee dochters van George (hertog van York) en Elizabeth (hertogin van York). Niemand kan dan vermoeden dat ze ooit koningin zal worden. Haar oom David is troonopvolger en moet het voortbestaan van de monarchie garanderen.

Elizabeth in de armen van haar moeder die dezelfde voornaam draagt. Vader George kijkt toe. — © BELGAIMAGE

1936: Vader koning

Oom David wordt koning Edward VIII, na de dood van zijn vader koning George V. Maar nog binnen het jaar doet hij troonsafstand, om te kunnen trouwen met zijn maîtresse Wallis Simpson, een Amerikaanse filmster die al twee keer gescheiden is. Zijn broer bestijgt onverwacht de troon als koning George VI, diens dochter Elizabeth wordt op 10-jarige leeftijd troonopvolgster.

De kroning van koning George VI, met kersvers Queen Elizabeth en hun twee dochters Elizabeth en Margaret. — © BELGAIMAGE

1939: eerste ontmoeting met Philip

De 13-jarige Elizabeth vergezelt haar vader koning George VI bij een bezoek aan de Koninklijke Zeemacht. Ze ziet er voor het eerst Philip Mountbatten (18). De blonde, charismatische marinier maakt indruk op de kroonprins met zijn behendigheid, als hij verschillende keren over tennisnetten springt.

Philip Mountbatten in zijn jonge jaren. — © ULLSTEINBILD

1945: Tweede Wereldoorlog

Prinses Elizabeth wil haar land dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze treedt toe tot de vrouwenafdeling van het Britse leger, waar ze leert autorijden. Ze wordt opgeleid tot monteur en vrachtwagenchauffeur.

Elizabeth tijdens haar legerdienst. — © BELGAIMAGE

1947: legendarische toespraak

Op haar 21ste verjaardag geeft kroonprinses Elizabeth een van haar beroemdste toespraken. Ze belooft de Britten dat ze “haar hele leven, of het nu lang of kort is, ten dienste van het volk zal staan”.

1947 (bis): huwelijk met Philip

De 21-jarige Elizabeth trouwt op 20 november 1947 met Philip Mountbatten. Haar bruidegom, lid van de Griekse koninklijke familie, wekt de toorn van het volk op: ondanks zijn adellijke afkomst heeft hij amper geld en twee van zijn zussen zijn getrouwd met een nazi.

Elizabeth en Philip, net getrouwd, op het balkon van Buckingham Palace. — © BELGAIMAGE

1948: geboorte Charles

Elizabeth wordt voor het eerst moeder bij de geboorte van Charles. Daarmee heeft ze meteen een troonopvolger. Samen met Philip krijgt ze nog drie kinderen: Anne (1950), Andrew (1960) en Edward (1964).

Het gezin van de koningin. — © AFP

1952: de koning is dood, lange leve de koningin

Koning George VI sterft op 6 februari 1952 in zijn slaap. De 56-jarige koning leed al een tijd aan longkanker, maar toch komt zijn dood nog onverwacht. Elizabeth krijgt het nieuws te horen op safari in Kenia. Ze keert naar het Verenigd Koninkrijk terug als de nieuwe koningin. Ze is dan net geen 26.

De begrafenis van koning George, met (v.l.n.r.) de nieuwe koningin Elizabeth, koningin Mary en weduwe koningin Elizabeth (later bekend als de Queen Mum). — © BELGAIMAGE

1953: kroning tot koningin

Koningin Elizabeth II is al ruim een jaar aan de macht als ze wordt gekroond. Volgens de officiële uitleg duurt het zolang omdat de organisatie zo veel tijd vergt, officieus omdat de vrouw van George VI (de Queen Mum) zo graag koningin is dat haar trouwe dochter de plechtigheid voor zich uitschuift.

De kroning van koningin Elizabeth. — © World History Archive

1966: zwarte bladzijde in Wales

Het Welshe dorp Aberfan raakt bedolven onder een ineenzakkende afvalberg van een steenkoolmijn. Daarbij sterven 144 mensen, onder wie 116 kinderen uit een basisschool. De koningin gaat pas acht dagen later naar het rampgebied. Dat ze zolang heeft gewacht, zal ze zich levenslang verwijten.

Elizabeth en Philip leggen een rouwkrans neer in Aberfan. — © BELGAIMAGE

1977: zilveren jubileum

Elizabeth viert haar zilveren jubileum (25 jaar op de troon). The Sex Pistols brengen hun punkhymne God save the Queen uit, een verdoken kritiek op het Engelse bewind.

The Sex Pistols met “God save the Queen”:

1982: geboorte William

Kleinzoon William wordt geboren. Hij is de tweede in lijn van de troonopvolging, na kroonprins Charles. De koningin krijgt in totaal 8 kleinkinderen.

Diana met William op haar schoot. Om haar heen: de Queen Mum, koningin Elizabeth en rechtstaand prins Philip en prins Charles. — © BELGAIMAGE

1992: annus horribilis

De Queen beleeft in 1992 haar “annus horribilis”, zoals ze het jaar omschrijft in een toespraak. Drie van haar vier kinderen zien hun huwelijk stranden. Vooral de breuk van Charles en Diana is wereldnieuws. En dan brandt ook nog Windsor Castle deels af. Historisch zijn de beelden van een ontredderde koningin – in regenjas, handen in de zakken en kap over het hoofd – die de schade aan haar favoriete verblijfplaats opmeet.

Elizabeth na de brand in Windsor. — © BELGAIMAGE

1997: dood Diana

Prinses Diana, de ex-vrouw van prins Charles, sterft in een verkeersongeval in Parijs. De Queen wordt onverschilligheid verweten, omdat ze haar vakantie in haar buitenverblijf in Schotland voortzet. Pas vijf dagen later, bij haar terugkeer in Londen, spreekt ze de natie toe. Maar de schade aan haar reputatie is aanzienlijk.

De tv-toespraak van de koningin:

2002: moeder en zus overlijden

De Queen verliest in minder dan twee maanden de twee vrouwen die haar het beste kennen: eerst (9 februari) haar enige zus Margaret en nog geen twee maanden later (30 maart) haar moeder, de Queen Mum. De viering van haar gouden jubileum (50 jaar op de troon) gaat desondanks door en wordt onverwacht een groot feest.

2012: diamanten jubileum

De Queen, die haar gezag heeft teruggewonnen, viert haar diamanten jubileum (60 jaar op de troon) met een vierdaags volksfeest. Ze speelt in de zomer ook een glansrol tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen: James Bond (Daniel Craig) haalt haar per helikopter af in Buckingham Palace om haar – of beter: een stand-in met parachute – boven het stadion te droppen.

Bekijk de Queen en James Bond:

2013: vierde generatie troonopvolgers

Achterkleinzoon George, het eerste kind van prins William en zijn echtgenote Kate, wordt geboren. De jongen wordt derde in de lijn van de troonopvolging en zal ooit koning van het Verenigd Koninkrijk worden. Elizabeth heeft in totaal 12 achterkleinkinderen.

Kate en William verlaten het ziekenhuis met de pasgeboren George. — © BELGAIMAGE

2020: uitzonderlijke tv-toespraak

Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis spreekt koningin Elizabeth uitzonderlijk de natie toe op tv – normaal doet ze dat alleen met Kerstmis. Ze zegt trots te zijn op hoe het Verenigd Koninkrijk heeft gereageerd op de crisis: “Deze generatie Britten is net zo sterk is als alle andere.”

De toespraak van de koningin:

2021: dood Philip

Elizabeth verliest op 9 april 2021 haar echtgenoot Philip, vlak voor zijn honderdste verjaardag. Ruim zeventig was hij haar belangrijkste steun en toeverlaat. Zijn uitvaart in Westminster Abbey kan door de coronamaatregelen worden bijgewoond door hooguit 30 familieleden en vrienden. Het beeld van Elizabeth die alleen moet rouwen, gaat de wereld rond.

© BELGAIMAGE

2022: Overlijden

Nadat ze donderdag onder medisch toezicht werd geplaatst, is de Queen overleden.