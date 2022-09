Rode Duivel Arthur Theate scoort nu ook in Europa voor nieuwe club Rennes

Eerder had Theate ook al in de competitie weten scoren voor zijn nieuwe club, die hem afgelopen zomer overnam van Bologna. Daardoor heeft de verdediger zowaar al meer gescoord dit seizoen dan zwaargewichten als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku of Eden Hazard. Van de spelers die er in de laatste interlandbreak bij waren voor de Rode Duivels wist enkel Loïs Openda, die al vier keer scoorde voor Lens, meer doelpunten te maken.

Bekijk het doelpunt van Theate hier: