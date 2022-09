CD&V hekelt getalm Weyts om scholen te laten experimenteren tegen lerarentekort

Om een oplossing te zoeken tegen het lerarentekort, heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) scholen de mogelijkheid gegeven om nieuwe ideeën uit te proberen tegen het lerarentekort, ook al is dat in strijd met de huidige regelgeving. Coalitiepartner CD&V hekelt nu dat die proeftuinen te lang op zich laten wachten. Oorspronkelijk zouden scholen die zich kandidaat stelden voor 15 juli een antwoord krijgen om op 1 september te beginnen. Dat is nog steeds niet gebeurd. “Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. We mogen het enthousiasme van het onderwijsveld niet fnuiken door beslissingen uit te stellen”, zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme.

Volgens Weyts is de vertraging te wijten aan de verduidelijkende antwoorden die de scholen nog moesten geven. Wel zouden er meer projecten kunnen starten dan de oorspronkelijke 30. “Medio oktober zal de Vlaamse regering de lijst goedkeuren”, klinkt het. (jvde)