De hele wereld rouwt om het overlijden van Queen Elizabeth

De Britse Queen Elizabeth is donderdagnamiddag overleden in kasteel Balmoral, zo meldt Buckingham Palace in een mededeling. Wereldleiders prijzen Queen in eerste reacties.

Filip en Mathilde en Mathilde noemen de koningin een “uitzonderlijke persoonlijkheid “ die “waardigheid, moed en toewijding” toonde.

De Amerikaanse president Joe Biden noemt haar “meer dan een monarch”. “Ze was bepalend voor een tijdperk.”

Ook de voorgangers van Biden reageren. Donald Trump heeft lof voor Elizabeths “buitengewone nalatenschap van vrede en welvaart”. “Melania en ik zullen onze tijd samen met de Queen altijd koesteren, en haar genereuze vriendschap, grote wijsheid en prachtig gevoel voor humor nooit vergeten. Wat een prachtige en mooie dame was ze - niemand was zoals haar!”

Ook Barack Obama denkt terug aan de ontmoetingen die hij en zijn vrouw Michelle met Elizabeth hadden. “Elke keer weer werden we getroffen door haar warmte, de manier waarop ze mensen op hun gemak stelde, en hoe ze haar aanzienlijke humor en charme bracht op momenten van grote pracht en praal.”

George W. Bush zegt vereerd te zijn om Elizabeth gekend te hebben. “Ze was een vrouw met een groot intellect, charme en humor. Tijd doorbrengen in Buckingham Palace en thee drinken met hare majesteit is een van onze dierbaarste herinneringen aan het presidentschap.”

Bill Clinton, tot slot, zegt zich bij de mensen in het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de hele wereld aan te sluiten om Elizabeth “te danken voor haar buitengewone leven”. Ze heeft haar land “door grote veranderingen geleid met niet aflatende gratie, waardigheid en oprechte bezorgdheid voor het welzijn van alle mensen. Of het nu zonneschijn of storm is, zij is een bron van stabiliteit, sereniteit en kracht geweest.”

De Britse zanger Elton John zegt diep bedroefd te zijn. “De Queen vulde een groot deel van mijn leven vanaf mijn jeugd tot op heden, ik zal haar erg missen.”

“Zij is er mijn hele leven geweest”, laat Mick Jagger, zanger van de Rolling Stones, weten.

Vanuit Oekraïne betuigt ook president Volodomir Zelenski zijn medeleven.

Het Nederlands vorstenpaar dankt de koningin voor de “intense vriendschap” waaraan zij een “onvergetelijke bijdrage heeft geleverd”.

Canada is een onderdeel van het Britse Gemenebest. De Canadese premier Justin Trudeau noemt de koningin “een constante aanwezigheid in de levens van de Canadezen”.

Voor Europees president Charles Michel is haar erfenis “bruggen bouwen” en “vertrouwen tussen naties bouwen”.

Ook premier De Croo betuigt zijn medeleven. Hij noemt haar “een baken van stabiliteit en waardigheid voor het Britse volk.”

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, prijst in een persbericht “de gratie, waardigheid en toewijding” van Elizabeth.

De Franse president Emmanuel Macron noemt haar op Twitter “een vriendin van Frankrijk”, die “de continuïteit en eenheid van de Britse natie belichaamde, gedurende meer dan 70 jaar”. Ze was “een koningin in hart en nieren die haar stempel heeft gedrukt op haar land en haar eeuw.”

De Indiase premier Narendra Modi is “bedroefd om het heengaan” van de vrouw die in 1952 de troon besteeg, en daarmee de eerste Britse monarch werd die niet regeerde over het Indiase Rijk, dat in 1947 verdween met de afscheiding en de onafhankelijkheid van India en Pakistan. Elizabeth was “een inspirerende gids voor haar land en haar volk”, aldus nog Modi. Ze stond symbool “voor de waardigheid en bescheidenheid in het openbare leven”. In haar zeventig jaar op de Britse troon reisde Elizabeth drie keer naar India.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif betuigde zijn oprechte deelneming. President Arif Alvi bracht dan weer hulde aan “een groot en weldadig leider”. Haar dood laat een immense leegte achter, klinkt het nog.

Omstreeks 20;00 uur (onze tijd) sprak de premier Liz Truss de Britten toe. “Het overlijden van Hare Majesteit de Queen is een enorme shock. Ze is de rots op wie Groot-Brittannië is gebouwd.” Ze prees de Queen voor haar toewijding en service. “Dit is een dag van groot verlies, maar de Queen laat een enorm nalatenschap na.” Ook de nieuwe koning - King Charles III - vermeldde ze in haar toespraak. “We moeten samenkomen als volk om hem te steunen.” Ze sloot haar speech af met: “God save the King.”

Volgens haar voorganger Boris Johnson dompelt het overlijden van de Queen “ieder van ons onder in een diep gevoel van verlies, wellicht veel intenser dan we verwacht hadden”. “Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan.”

© REUTERS

(adm)