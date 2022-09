Vrouwenmishandelaar of ‘gewoon’ schuinsmarcheerder? Jury geraakt er niet wijs uit in proces tegen oud-voetbalster Ryan Giggs

Geroemd om zijn gracieus voetbalspel, gevreesd omwille van zijn agressief gedrag tegenover vrouwen. Ryan Giggs (48), gewezen boegbeeld van Manchester United en ex-bondscoach van Wales, stond deze zomer terecht omwille van een vermeende kopstoot aan zijn ex én haar zus. Na een wekenlang proces luidt het verdict van de jury dat ze niet weten of hij nu wel dan niet schuldig is. Gevolg: het hele proces moet overgedaan worden, mét een nieuwe jury.