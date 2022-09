61-jarige Belg steelt watertaxi en racet ermee door Venetië

Op de beelden is te zien hoe de toerist met de motorboot over het Canal Grande vaart. Toen de lokale politie de Belg aan over het kanaal zag racen, zette ze de achtervolging in. De agenten konden de boot tegenhouden, maar aan boord vonden ze niet de eigenaar, maar onze landgenoot.

Die zou, zo schrijft de site leggo.it, gewoon een ticketje gekocht hebben voor de taxidienst van de luchthaven naar het centrum. Maar toen hij zag dat de sleutels in het contact van de motorboot zaten - de eigenaar was even naar de wc- , startte de landgenoot de boot en ging ermee vandoor.

Toen de agenten erin slaagden om hem tegen te houden, zou hij volgens Italiaanse media simpelweg gezegd hebben “ik heb toch een kaartje”. Daarop sloegen de agenten de man in de boeien.