Koning Filip en koningin Mathilde reageren op overlijden Queen Elizabeth: “Diep verslagen”

“Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.” Dat zeggen koning Filip en koningin Mathilde in een reactie op het overlijden van de Britse koningin.

“Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid, moed en toewijding”, vervolgt het koningspaar. “Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere Vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot.”