Vandenbroucke wil betaalbare scans in elk ziekenhuis: “Supplement is onaanvaardbaar”

Vandenbroucke zet zich schrap voor de perverse neveneffecten van de ­energiecrisis. Hij wil die daarom als hefboom gebruiken. “Als we naar ­moeilijke winters gaan, dan moet onze gezondheidszorg er staan als een dijk.”

Oorlogseconomie

“Op korte termijn” timmert de ­minister aan een wet die elk ziekenhuis verplicht om minstens één ­geconventioneerde radioloog in huis te hebben. Die werkt aan ­betaalbare ­tarieven, zoals afgesproken met de overheid. “Er zijn minstens twintig Vlaamse ziekenhuizen waar dat vandaag al niet meer het geval is”, zegt Vandenbroucke. “Daar kan je nu al niet meer langsgaan voor zware medische beeldvorming, zoals een CT-scan of een PET-scan, met de zekerheid dat je geen supplement moet betalen. Dat is onaanvaardbaar in een oorlogseconomie.”

Vandenbroucke bevroor begin dit jaar ook al de maximumtarieven van de ­ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. Dat zijn de ­extra vergoedingen die artsen kunnen aanrekenen als ­een patiënt voor een eenpersoons­kamer kiest. “De bedoeling is en blijft ook om die ­supplementen in de ziekenhuizen ten laatste in 2024 terug te dringen”, zegt hij. “Vanaf dan wil ik het voor specialisten ook onmogelijk maken om nog supplementen te vragen aan mensen die al recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en die het dus financieel moeilijk hebben.”