Lang leve de coëfficiënt: door de drie Belgische zeges in Europa springt ons land naar negende plek op UEFA-ranking

Club Brugge, Union en Anderlecht wonnen allemaal met het kleinste verschil in Europa en dat levert ons land gouden punten op op de coëfficientenranking van de Europese voetbalbond UEFA. Door de driedubbele zege springt België voorlopig over Oostenrijk naar een negende plaats.

Onze coëfficiënt, die de resultaten van onze Europese deelnemers over de voorbije vijf seizoenen optelt, bepaalt welke Europese tickets ons land krijgt. Doordat België na de vorige Europese campagne uit de top tien van sterkste Europese competities gevallen was, hebben we volgend seizoen onder andere geen rechtstreekse deelnemer aan de Champions League meer.

Dit seizoen lijken we echter op weg naar een positiever verhaal. Doordat op het einde van deze campagne onze mindere jaargang 2017/2018 wegvalt uit de berekening, zijn we sowieso weer opgeklommen op de (virtuele) ranking. Door de drieklapper van Club, Union en Anderlecht springen we nu zelfs over Oostenrijk, dat RB Salzburg en Austria Wien zag gelijkspelen, naar een virtuele negende plaats. Mocht AA Gent later op de avond verliezen van Molde én Sturm Graz winnen van Midtjylland, kunnen de Oostenrijkers wel nog opnieuw over ons springen.

Om onze Europese tickets weer op te waarderen en in 2024/2025 weer een rechtstreekse deelnemer aan de Champions League te krijgen, moeten we het seizoen minstens afsluiten op een tiende plek. Als we de negende plek kunnen vasthouden, mag onze nummer twee ook een voorronde later instappen in de Champions League.