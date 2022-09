Zoekactie naar man die mogelijk in kanaal in Anderlecht sprong

De hulpdiensten zijn houden een grote zoekactie in het kanaal in Anderlecht. Daar zou donderdagavond iemand in het water zijn gesprongen, al is dat niet helemaal zeker.

Rond 18 uur merkte een automobilist een persoon op die enkel gekleed in zijn onderbroek over de balustrade aan het klimmen was ter hoogte van de Nijverheidskaai in Anderlecht.

“Die man vertelde het verhaal een tijdje later aan een derde, waarop de politie werd verwittigd”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Wij zijn daardoor pas een uur nadien ter plaatse kunnen komen.”

De brandweer legde meteen het scheepvaartverkeer stil en stuurde enkele duikers het water in om te zoeken, maar er werd niemand meer aangetroffen. “Het is niet helemaal duidelijk of die persoon in het water is gesprongen. We hebben de man wel degelijk over de balustrade zien kruipen op beelden van de dashboardcamera van de bestuurder die hem had opgemerkt. Momenteel zoeken we verder met een sonarboot.”