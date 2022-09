Waarom Camilla nu toch koningin mag worden

Camilla zal als de echtgenote van Koning Charles III, tóch de titel van koningin-gemalin mogen dragen. Dat heeft koningin Elisabeth in de maanden voor haar dood nog geregeld.

Lange tijd werd Camilla in de Britse pers “de meest gehate vrouw van Groot-Brittanië” genoemd. Ze kreeg de schuld toegeschoven voor de breuk tussen Charles en de immens populaire Diana Spencer. Ooit werd ze in een supermarkt zelfs met broodjes bekogeld.

Toen Charles en Camilla in 2005 hun verloving bekendmaakten, werd beslist dat zij na een eventuele troonsbestijging de titel ‘prinses-gemalin’ (Princess Consort) zou dragen. De Britten zouden haar nooit als koningin aanvaarden.

Maar de Britten hebben de tijd gekregen om aan haar te wennen. Ze is veel populairder geworden, ook al omdat Prins William duidelijk maakte dat hij haar aanvaardde.

Koningin Elisabeth publiceerde in februari van dit jaar een open brief, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van haar troonsbestijging. Daarin drukte ze de wens uit “dat, wanneer die tijd komt, Camilla bekend zal staan als koningin-gemalin terwijl ze haar trouwe dienst voortzet”.

Koningin-gemalin, of Queen Consort zoals de titel in het Verenigd Koninkrijk klinkt, is de gebruikelijke titel voor de echtgenote van een Britse koning die op de troon zit.