Rouwbetuigingen voor Queen Elizabeth II stromen binnen, komende tien dagen geen sport in Engeland?

Het overlijden van Queen Elizabeth II is in het Verenigd Koninkrijk uiteraard ingeslagen als een bom. Intussen zijn er 10 dagen van nationale rouw afgekondigd, waardoor er in die periode wellicht ook geen sportwedstrijden zullen afgewerkt worden. Spelers van de Zwitserse voetbalclub Zürich en Arsenal zorgden donderdagavond al voor een mooi eerbetoon door voor het begin van de tweede helft van hun Europa League-duel een minuut stilte te houden. Vanuit de hele sportwereld stromen de steunbetuigingen binnen.

Voorlopig is er nog geen officieel nieuws wat sportevenementen betreft in het Verenigd Koninkrijk, maar in de Britse pers wordt al luidop gesuggereerd dat die omwille van de tien dagen nationale rouw allemaal uitgesteld zullen worden. Dat zou onder meer betekenen dat er komend weekend, en mogelijk ook het weekend erna, geen Premier League-voetbal zal zijn.

De Britse voetbalploegen die donderdagavond in actie komen in de Europa League en Conference League brachten een eerbetoon aan de overleden koningin. Voordat FC Zürich en Arsenal hun tweede helft aftrapten, werd er een minuut stilte gehouden. Manchester United, West Ham United en het Schotse Heart of Midlothian deden hetzelfde voor de aftrap van hun wedstrijden tegen respectievelijk Real Sociedad en Steaua Boekarest. Fans van West Ham zongen ook het nationale volkslied.

In Engeland werd het golftoernooi BMW PGA Championship, onderdeel van de DP World Tour, direct stilgelegd nadat bekend was geworden dat de Queen overleden was. De baan en het clubgebouw werden gesloten. Onder anderen de Belgische golfers Thomas Pieters,Thomas Detry en Nicolas Colsaerts doen mee aan het toernooi op de Wentworth Club in Surrey.

© REUTERS

© REUTERS

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook uit de rest van de sportwereld stroomden de steunbetuigingen binnen:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen