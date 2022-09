Nu alleen maatregelen die géén geld kosten om energiefactuur te drukken: speciale raad moet pakket samenstellen

De kans is klein dat de Vlaamse regering vandaag al met maatregelen komt om de energiefactuur te drukken. Een speciale energieministerraad moet volgende week een pakket samenstellen, al kunnen de begrotingsbesprekingen ook daar nog roet in het eten gooien.

De Vlaamse ploeg van minister-president Jan Jambon (N-VA) komt vandaag wel samen, maar vooraf worden de verwachtingen op verschillende kabinetten getemperd. Áls de ministers al maatregelen afkloppen, dan zullen die geen geld mogen kosten. Zo legt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zijn voorstel op tafel waarbij de huurprijzen van slecht geïsoleerde woningen niet volledig geïndexeerd mogen worden.

Verschillende andere ministers verwachten echter dat de regering volgende week pas iets zal aankondigen. Maar dan wel een uitgebreid pakket om de pijn wat te verzachten. Daarbij komen voorstellen in aanmerking zoals het schrappen van heffingen op de energiefactuur. En er wordt sowieso getimmerd aan een steunpakket voor bedrijven, waarvoor minister van Economie Jo Brouns (CD&V) eerder deze week al een aanzet gaf.

Probleem is natuurlijk dat die maatregelen een smak geld zullen kosten. Die nieuwe uitgaven zijn onlosmakelijk verbonden aan de jaarlijkse begrotingsbesprekingen. Op 26 september moet Jambon die begroting voorleggen aan het parlement in zijn Septemberverklaring. Aangezien de regering het energiepakket al wil afkloppen vóór die dag, zit Jambon met kopzorgen rond de agenda. Volgens onze info kan de begrotingsoefening in twee getrokken worden, met een eerste luik over energie volgende week en de rest van de begroting een week later. Óf de Septemberverklaring kan ook met een week vervroegd worden. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zou daarover al geconsulteerd zijn.

