Collega’s van man die 12-jarig meisje wilde ontvoeren, reageren aangeslagen: “We vonden hem altijd al een rare”

Collega’s van de 37-jarige trucker Tom R. uit Zwijndrecht reageren onthutst op het nieuws dat hij samen met een 30-jarige vrouw geprobeerd zou hebben een 12-jarig meisje te ontvoeren in Melsele. “Hij was een raar individu, maar dat hij tot zoiets in staat was, hadden we niet verwacht.”

De man was niet aan zijn proefstuk toe. Tom R. werd in 2015 al eens veroordeeld voor de ontvoering en aanranding van een escorte. Zijn collega’s verklaren helemaal niet op de hoogte te zijn geweest van zijn verleden. “We vonden hem altijd wel ne rare, maar dat hij tot zoiets in staat was, hadden we nooit verwacht.”

Volgens hen vallen er nu veel puzzelstukjes in elkaar. “Hij stond bekend in het bedrijf als heel rouwonvriendelijk. Hij werd ook eens betrapt op het bekijken van extreem expliciete foto’s van vrouwen in zijn vrachtwagen. Uiterst ongepast gedrag”, klinkt het.

Naar verluidt werd de politie hiervan op de hoogte gebracht. Die kwam ter plaatse en nam het beeldmateriaal in beslag.

Verkleed als bewakingsagent

Vorige vrijdag benaderde het duo, verkleed als bewakingsagent, een meisje van 12 jaar aan de tramterminus in Melsele. Het meisje rook onraad en zocht hulp bij een trambestuurder. Die nam de zaak ernstig en belde de politie. De politie was snel ter plaatse en kon op basis van een persoonsbeschrijving de twee verdachten bij de kraag vatten.

“Geen dwang”

Tom R. werd in 2015 al eens veroordeeld voor de ontvoering en aanranding van een escorte. Hij kreeg toen een voorwaardelijke straf van drie jaar. Hij heeft vooral zijn reputatie tegen, reageert zijn advocaat Johan Platteau. “We betwisten dat het hier gaat om een poging tot ontvoering omdat er geen sprake is geweest van enige dwang.” Platteau wil verder geen commentaar geven op de zaak.

Het parket bevestigt dat de 37-jarige Tom R. en de 30-jarige vrouw aangehouden zijn en beschuldigd worden van poging tot ontvoering van een minderjarige. Ze verschenen dinsdag voor de raadkamer in Dendermonde, waar hun aanhouding werd bevestigd.

Platteau zegt niet of zijn cliënt in beroep gaat tegen de beslissing. Als een van de verdachten in beroep gaat, verschijnt hij of zij binnen twee weken voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet oordelen over de verdere aanhouding.