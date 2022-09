“God save the King”: Brits volkslied aangepast na overlijden van Queen Elizabeth

De tekst van het volkslied wordt al sinds 1745 aangepast, naargelang de Britten een koning of koningin hebben. De afgelopen 70 jaar zongen de Britten ‘God Save the Queen’ bij officiële gelegenheden. Maar straks wordt dat dus ‘God Save the King’.

Hoe die overgang gebeurd, is officieel vastgelegd. Koning Charles zal allicht zaterdag een toespraak geven als vorst, op de ‘Accession Council’. Daarna zal hij officieel en publiekelijk worden uitgeroepen tot de nieuwe koning. Een officier, de ‘Garter King of Arms’ zal voor het eerst sinds 1952 ‘God Save the King’ uitroepen. Dat is vanaf dan ook, de officiële tekst van het volkslied.

Met Charles, William en George als troonopvolgers, zal de tekst allicht drie generaties lang ongewijzigd kunnen blijven.

De tekst van de eerste strofe luidt dan als volgt:

God beware onze genadige Koning,

Lang leve onze nobele Koning,

God beware de Koning:

Zend hem zegevierend,

Gelukkig en glorieus,

Om lang over ons te heersen:

God beware de Koning.