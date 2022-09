Luca Meisl speelt straks eerste thuismatch van het seizoen mét publiek: “Ik kijk ernaar uit om de fans van Beerschot te ontmoeten”

“Ik denk dat verschillende teams in deze reeks vlotjes zouden meedraaien in de Oostenrijkse eerste klasse”, zegt Luca Meisl over het niveau van de Challenger Pro League. — © Jan Van der Perre

Hij won ooit een Europese finale tegen het Benfica van João Félix, heeft Beerschot leren kennen via Rapha Holzhauser en speelde de voorbije vier wedstrijden elke minuut in het hart van de Kielse verdediging. Maak kennis met Luca Meisl. “Beerschot heeft meer naam en faam dan mijn ex-clubs.”

Luca Meisl (23) is een van de ­vele zomeraanwinsten van Beerschot die zich onmiddellijk in de basisploeg van Andreas Wieland heeft geknokt. Dat hij de Oostenrijkse nationaliteit deelt met zijn coach, is louter toeval. “Beerschot had me al een tijdje op het oog en ik had al enkele ­keren met Sander Van Praet (toenmalig technisch manager, red.) gesproken voor ik de trainer leerde kennen. Ik heb vorig jaar met Ried wel tegen zijn ploeg (LASK Linz, red.) gespeeld en hij was nog assistent-trainer bij de U18 van Oostenrijk toen ik daar ook speelde”, vertelt Meisl in ­perfect Engels.

Je hebt al meer dan honderd profwedstrijden op de teller, waarvan 87 in de Oostenrijkse eerste klasse. Was het voor jou een stap terug om in de Belgische tweede klasse te komen voetballen?

“Nee, absoluut niet. Beerschot is een grote club die de ­ambitie heeft om snel weer in ­eerste klasse te spelen. De voorbije jaren speelde ik in Oostenrijk bij Ried, St. Pölten en Liefering. Beerschot heeft meer naam en faam dan die clubs, en dat zeg ik met respect voor mijn ex-clubs.”

Je komt uit de jeugdopleiding van RB Salzburg. Dat is natuurlijk een ander niveau.

“Klopt, maar ondanks twee korte invalbeurten in het eerste elftal heb ik nooit een échte kans ­gekregen bij Salzburg. Ik verlangde naar meer speelminuten en werd tweemaal uitgeleend. Toen het duidelijk werd dat ik nog ­langer op mijn kans moest ­wachten, heb ik beslist om op ­definitieve basis over te stappen naar Ried.”

Met RB Salzburg had je in 2017 nochtans de Youth League, de jongerenvariant van de Champions League, gewonnen. Jij speelde in dat toernooi elke wedstrijd.

“We hadden een gouden ­generatie, met spelers als Patson Daka, Hannes Wolf, Xaver Schlager, Igor en Amadou Haidara. In dat ene jaar klopten we het Man City van Lukas Nmecha en Jadon Sancho en het Barcelona van ­Óscar Mingueza en Jordi Mboula. In de finale namen we de maat van Benfica, dat met Rúben Dias en João Félix over twee absolute toppers beschikte. Vooral collectief speelden we toen een heel sterk toernooi. Misschien ook wel omdat de meeste spelers van onze ploeg toen al actief waren bij ­Liefering, het tweede elftal van Salzburg, dat op het tweede ­niveau in Oostenrijk uitkomt. Wij waren al mannenvoetbal gewend, onze tegenstanders speelden ­alleen jeugdwedstrijden. En we hadden een straffe coach: Marco Rose, ex-Dortmund en Mönchengladbach. Hij werd zopas aangesteld als de nieuwe coach van RB Leizpig. Dat wil toch iets zeggen.”

Wat vind je van het niveau in de Challenger Pro League?

“Ik denk dat verschillende teams in deze reeks vlotjes zouden meedraaien in de Oostenrijkse eerste klasse. En elke speler in onze kern zou in Oostenrijk in eerste klasse voetballen. Daar ben ik zeker van.”

Ben je tevreden over je eerste wedstrijden?

“Het was oké, maar ik kan nog beter. Dat is ook altijd mijn drijfveer, om beter te spelen dan de week voordien. Als team mogen we tevreden zijn, ook al hadden we drie punten meer moeten ­hebben. Die wedstrijd tegen ­Lierse hadden we altijd moeten winnen.”

Tegen Lommel speel je straks voor het eerst in eigen huis mét fans. Kijk je daar naar uit?

“Ja, want ik moet bekennen dat ik niet wist dat we de eerste twee wedstrijden zonder fans moesten afwerken. Pas enkele dagen voor de wedstrijd tegen Beveren maakte iemand mij erop attent. Ik kijk er enorm hard naar uit om de fans te ontmoeten. Ik heb gehoord dat ze de ploeg echt een boost ­kunnen geven.”

De vorige Oostenrijker die bij Beerschot actief was, won bijna de Gouden Schoen. Hoe goed ken jij Rapha Holzhauser?

“Ik ken hem niet persoonlijk. Dat ene seizoen waarin hij zestien goals maakte en ook zestien ­assists gaf, volgde iedereen in Oostenrijk zijn prestaties op de voet. Elke week stond in de krant wat hij gedaan had. Hij werd in die periode ook inter­national. Dankzij Holzhauser hebben heel wat Oostenrijkse voetbalfans Beerschot leren ­kennen. Ik had voor zijn passage bij Beerschot ook nog nooit van deze club gehoord.”

Je bent voor het eerst in het buitenland actief. Mis je je thuisland?

“Ik heb even de tijd nodig gehad om te wennen aan deze situatie. Ik woonde in Oostenrijk al een tijdje samen met mijn vriendin, hier ben ik helemaal alleen. Maar intussen ben ik verliefd geworden op deze stad en trek ik er geregeld met enkele ploegmaats op uit. Ik voel me hier al helemaal thuis.”