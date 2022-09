“We dachten dat ze er altijd zou zijn”: onze man ziet hoe Britten rouwen om hun koningin, en om het einde van een tijdperk

De Queen is donderdagmiddag overleden en in de Britse hoofdstad is de chaos van de metropool ingetogen, ziet onze reporter ter plaatse. Voor Buckingham Palace staan luttele uren na de aankondiging van haar overlijden een ongeziene massa. Een massa die met Union Jacks zwaait, die kaarsjes brandt, die bloemen legt. Dat alles in de gietende regen, alsof de hemel meerouwt. Maar een stortbui deert de massa Britten niet. Ze willen hier zijn nu een tijdperk voorbij is.