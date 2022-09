OVERZICHT EUROPA/CONFERENCE LEAGUE. Manchester United onderuit in eigen huis, Michy Batshuayi meteen beslissend bij debuut voor Fenerbahçe

Michy Batshuayi is onmiddellijk van goudwaarde gebleken voor zijn nieuwe club Fenerbahçe. De Rode Duivel mocht in de tweede helft van de Europa League-match tegen Dynamo Kiev invallen en scoorde in de blessuretijd de winnende goal. Nog in de Europa League was er een verrassende nederlaag: AS Roma ging met 2-1 onderuit bij het Bulgaarse Ludogorets.

Europa League

Manchester United pakte de jongste weken 12 op 12 in de eigen Premier League, maar in de Europa League liep het donderdagavond een blauwtje in het eigen Old Trafford. Het verloor in groep E tegen het Spaanse Real Sociedad met 0-1 na een penalty van Brais Mendez en is dus meteen op achtervolgen aangewezen. Opvallend: Cristiano Ronaldo, die in de vorige vier (gewonnen) competitiematchen op de bank startte, stond nu de hele match tussen de lijnen.

Coach Philippe Clement kon met zijn AS Monaco in groep H dan weer wel winnen, al hadden de Monegasken wel de handen vol met Rode Ster Belgrado. De Servische landskampioen werd uiteindelijk genekt door een strafschop met nog ruim een kwartier te gaan. Embolo zette de elfmeter om en bezorgde Monaco zo de drie punten.

Michy Batshuayi heeft er een opmerkelijk debuut opzitten voor Fenerbahçe. Batsman mocht opdraven in de 69ste minuut in de wedstrijd thuis tegen Dynamo Kiev. In de slotminuten maakte de Rode Duivel met een knal van dichtbij hoog in doel de winnende treffer. Gustavo Henrique had de score geopend voor de Turken, maar de Oekraïeners waren teruggekomen via Tsygankov.

In groep C liet AS Roma zich verrassen door Ludogorets. De Bulgaren waren in de 72ste minuut op voorsprong gekomen, maar Roma leek toch nog een puntje mee te graaien toen Shomurodov in de 86ste minuut gelijkmaakte. Maar dat was buiten de Braziliaan Nonato gerekend, die twee minuten later de 2-1 maakte en Ludogorets zo een onverwachte driepunter bezorgde. (Lees verder onder de foto)

AS Roma liet zich meteen verrassen door het Bulgaarse Ludogorets. — © AFP

In groep A speelde Albert Sambi Lokonga de volledige wedstrijd voor Arsenal op bezoek bij Zurich. De Gunners wonnen met 1-2 dankzij doelpunten van Marquinhos en Nketiah. Kryeziu had net voor rust gescoord voor Zurich op penalty.

PSV speelde in de andere wedstrijd van groep A 1-1 gelijk tegen het Noorse Bodo/Glimt. Gronbaek bracht de Scandinaviërs op voorsprong, maar Gakpo kon de weegschaal in balans brengen. Yorbe Vertessen, terug uit blessure, stond de eerste 62 minuten op het veld en miste in de eerste helft een enorme kans. Johan Bakayoko bleef op de bank.

Uitslagen

Groep A

FC Zürich - Arsenal 1-2

PSV - Bodo/Glimt 1-1

Groep B

AEK Larnaca - Stade Rennes 1-2

Fenerbahçe - Dynamo Kiev 2-1

Groep C

HJK Helsinki - Real Betis 0-2

Ludogorets - AS Roma 2-1

Groep D

Union Berlijn - Union 0-1

Malmö FF - SC Braga 0-2

Groep E

Manchester United - Real Sociedad 0-1

Omonia Nicosia - Sheriff Tiraspol 0-3

Groep F

Lazio - Feyenoord 4-2

Sturm Graz - FC Midtjylland 1-0

Groep G

FC Nantes - Olympiakos 2-1

SC Freiburg - Qarabag 2-1

Groep H

Ferencvaros - Trabzonspor 3-2

Rode Ster Belgrado - AS Monaco 0-1

(Lees verder onder de foto)

West Ham United, tegenstander van Anderlecht in groep B van de Conference League, won van Steaua Boekarest. — © ISOPIX

Conference League

West Ham United, tegenstander van Anderlecht in groep B, leek even op weg om op de openingsspeeldag meteen punten te laten liggen. West Ham kwam op achterstand tegen Steaua Boekarest in de eerste helft, maar in het laatste kwart van de match gaven de Roemenen het nog helemaal uit handen. Na goals van Bowen (penalty), Emerson en Antonio werd het 3-1 voor West Ham.

De tegenstanders van AA Gent in groep F konden ook niet scoren op de eerste speeldag. Shamrock Rovers en Djurgardens IF hielden het net zoals Molde FK en de Buffalo’s op een droge 0-0.

Villarreal en Lech Poznan maakten er in groep C een spektakelstuk van. De Poolse landskampioen kwam al na twee minuten op voorsprong en hield die een tijdje vast, tot Villarreal net voor de pauze het gaspedaal indrukte. In acht minuten tijd werd het 3-1, na onder meer twee goals van Baena. De Poolse landskampioen kwam in de tweede helft zowaar langszij via twee doelpunten van Ishak, maar Villarreal won in extremis nog. Coquelin bevrijdde de Spanjaarden in minuut 89 (eindstand 4-3).

Uitslagen

Groep A

Heart of Midlothian - Istanbul Basaksehir 0-4

Fiorentina - FK Riga 1-1

Groep B

Anderlecht - Silkeborg 1-0

West Ham United - Steaua Boekarest 3-1

Groep C

Villarreal - Lech Poznan 4-3

Austria Wenen - Hapoel Beer Sheva 0-0

Groep D

FC Slovacko - Partizan Belgrado 3-3

Nice - FC Köln 1-1

Groep E

Dnipro-1 - AZ Alkmaar 0-1

FC Vaduz - Apollon Limassol 0-0

Groep F

Molde FK - AA Gent 0-0

Shamrock Rovers - Djurgardens IF 0-0

Groep G

Sivasspor - Slavia Praag 1-1

FC Ballkani - CFR Cluj 1-1

Groep H

FC Basel - Pyunik Yerevan 3-1

Slovan Bratislava - Zalgiris 0-0