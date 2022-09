Het probleem met bergen is dat je altijd de neiging hebt om ze te beklimmen. Zo hadden we in ­Slovenië een tweedaagse bergtocht gepland. Alsof dat nog niet gek genoeg was, beslisten we de dag ervoor al een bergwandeling te maken, ter voorbereiding. Het moet de berglucht geweest zijn die ons zo ijl in het hoofd maakte.