Anderlecht heeft zijn eerste echte date in Europa sinds 2018 niet verknoeid. In de eerste poulematch van de Conference League tegen Silkeborg begon het moeizaam, maar een strafschop van Fabio Silva zorgde toch voor winst. Hij was de verlosser, terwijl invallers Yari Verschaeren en alweer Julien Duranville (16) de gamechangers waren. Geeft dit ook een boost in de competitie?