Yasmine en Wilhelm toverden het station van Munkzwalm om in De Stoasie. Helga kocht dan weer een bouwval in Eppegem, en dat was niet haar eerste station. “Een jaar of vijftien geleden heb ik met mijn toenmalige echtgenoot het station van Nekkerspoel gekocht, in Mechelen. Maar dat was veel te groot. We vonden er geen functie voor.”