Wat gebeurt er vandaag in het Verenigd Koninkrijk, een dag na het overlijden van Queen Elizabeth?

De dag na het overlijden van de Britse Queen Elizabeth staat in het Verenigd Koninkrijk volledig in het teken van de betreurde koningin en haar zoon Charles, de nieuwe koning.

De dag begint in St. Paul’s Cathedral met een herdenkingsdienst voor de betreurde Queen. Die begint om 7 uur ’s ochtends (Britse tijd, 8 uur bij ons). De Queen zal er herdacht worden tijdens de vroege dienst van de kerk waar quasi alle belangrijke diensten van het Britse koningshuis plaatsvinden.

Koning Charles en zijn vrouw Camilla zullen in Londen een audiëntie hebben met kersvers premier Liz Truss. Rond 12 uur (Britse tijd, 13 uur bij ons) zullen aan alle kerken in Engeland de klokken luiden, tot wel een uur lang. Daar heeft de Central Council of Church Bell Ringers de opdracht toe gegeven.

Vermoedelijk om 13 uur (Britse tijd, 14 uur bij ons) zal Charles voor het eerst zijn volk toespreken, al is dat tijdstip niet zeker. Daarna zullen aan Hyde Park en Tower Hill 96 ceremoniële geweerschoten afgevuurd worden. Wellicht volgt er ook een nationale minuut stilte. De bellen zullen nadien ook kort weerklinken aan Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral en Windsor Castle.

Zaterdag om 10 uur ’s ochtends (Britse tijd, 11 uur bij ons) zal de Accession Council samenkomen in St. James’ Palace, om kroonprins Charles uit te roepen tot de nieuwe koning. Dat gebeurt door honderden zogeheten ‘privy counselors’, onder wie de premier en de belangrijkste ministers. Belangrijk: zij moeten in kostuum opdagen, maar mogen geen decoraties dragen. Om 15.30 uur ’s namiddags (Britse tijd, 16.30 uur bij ons) zullen de premier en zijn kabinet dan op audiëntie gaan bij de nieuwe koning.

Nog zaterdag zal de doodskist van de koningin terugkeren naar Buckingham Palace. Aangezien de koningin overleed in haar buitenverblijf in het Schotse Balmoral, zijn er twee opties: ‘Operatie Unicorn’ beschrijft hoe haar lichaam indien mogelijk per trein moet naar Londen moet worden gebracht. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt gekozen voor ‘Operatie Overstudy’ en een vliegtuig.