Dak van dansschool stort in na zware regenval: “Er staat zeker 10 centimeter water binnen”

Op de Meylweg in Kontich is donderdagavond het dak van dansschool Danzateljee ingestort na een hevig onweer. Er was niemand aanwezig op het moment van het incident, maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Rond 21.40u maandagavond heeft het dak van de Kontichse dansschool Danzateljee het begeven. Door het hevige onweer zou het dak bezweken zijn onder de druk van een teveel aan water. Zaakvoerder Leen Brits van Danzateljee was als eerste ter plaatse. “Het alarm ging af. Ik dacht dat het om een stroompanne ging omdat het hard had gestormd, maar het was veel erger. Het dak van een danszaal is ingestort. Ik was even in paniek. De brandweer is ter plaatse gekomen”, vertelt Brits aan Radio 2.

De zwevende balletvloer is verloren. — © BFM

De schade is enorm. “Het dak is volledig weg, je kan de blote hemel zien. Ook leuk om onder te dansen, maar dat doen we dan liever buiten, en niet vanuit de zaal. De brandweer kan het dak niet dichten, dus als het nog zou regenen, blijft het binnen regenen. Het is een zwevende balletvloer en die is verloren. Er staat zeker 10 centimeter water op.”

Het nieuwe dansschooljaar staat voor de deur. Volgende week al zou Danzateljee het nieuwe schooljaar in gang zetten. Maar Leen Brits is ervan overtuigd dat ze tegen die tijd een oplossing zal vinden voor haar zeshonderd dansers. “We zijn doorzetters en onze lessen gaan sowieso door. We zullen alleen moeten bekijken waar we iedereen veilig kunnen laten dansen.” (tsjs)