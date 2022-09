Ex-ploegmaat Tessa Wullaert over de nieuwe recordtransfer in het vrouwenvoetbal: “De beste nummer ‘6’ die ik ken”

LEES OOK. FC Barcelona verbreekt het transferrecord bij de vrouwen: Keira Walsh maakt voor 400.000 euro de overstap van Manchester City

“A Walsh’s game.” - The New York Times

“Er is een evenwaardige back-up voor elke basisspeelster in het Engelse nationale team, behalve voor Keira Walsh.” - ESPN

“Een onbezongen heldin.” - The Telegraph

“De beste middenvelder ter wereld qua visie en voetbalintelligentie.” - Ploegmaat bij de nationale ploeg Jill Scott

“Aangeraakt door God. Een speciaal talent.” - Nick Cushing, voormalig manager Manchester City

“De beste ‘6’ die ik ken” - ex-ploegmaat bij Manchester City Tessa Wullaert

“Wonderwalsh. ” - Algemene bijnaam

Wie dacht dat de recordsom in het vrouwenvoetbal voor de Britse Keira Walsh uit de lucht kwam vallen, leest beter bovenstaande lofzangen nog eens. Wie zoveel complimenten krijgt, móet wel iets kunnen.

Dat Walsh een talent is, toonde ze al in 2014. Tijdens de FA Youth Cup voor de U17 scoorde ze in amper dertien minuten een hattrick in de kwartfinale met Blackburn Rovers tegen Sunderland. Sindsdien bestormt ze aan hoge snelheid de voetbaltop. Kort na haar zeventiende verjaardag versierde ze al een transfer naar Manchester City. Drie jaar later, in 2017, toonde ze enkele trapjes hoger opnieuw haar talent. In de finale van de FA Cup in 2017 met Manchester City tegen Birmingham (4-1) werd ze uitgeroepen tot speelster van de match. In de finale van 2019 eenzelfde verhaal: Walsh scoorde de openingsgoal in de 3-0-zege tegen West Ham.

Speelster van de match tijdens EK-finale

Altijd is ze daar op de grote momenten. Niet alleen bij City, maar ook bij de Engelse nationale ploeg. Wie anders dan Walsh werd deze zomer na de EK-finale dan ook uitgeroepen tot speelsters van de match? Juist ja, Keira Walsh. De Britse startte aan elke match op het EK en prijkte na afloop van het EK ook in het team van het toernooi. De verbijstering was dan ook groot toen in augustus bekend raakte dat ze niet genomineerd is voor de Gouden Bal.

Alleen na het WK 2019 kreeg ze kritiek te verduren. “Dat waren momenten waarop ik twijfelde om te stoppen met voetballen”, zei Walsh daarover. Gelukkig voor menig voetballiefhebber zette ze door, want Walsh is een atypische nummer 6. Net voor de eigen verdediging opereert Walsh in balbezit als een spelmaker. Ondanks haar lage positie op het veld slaagt ze er geregeld in om ploegmaats in scoringspositie te krijgen. De nauwkeurigheid in haar passing -lang of kort en vaak vooruit- springt daarbij in het oog, net zoals ze uitblinkt in positiespel. De Engelse middenvelder is bovendien een meester in het lezen van het spel. Geleerd door in haar jeugd uren en uren op Engelse topclubs te bestuderen op televisie. En ook het Spaanse voetbal inspireerde de middenvelder. “Ze speelt bijna altijd vooruit. Iets wat niet veel middenvelders gegeven is”, beaamt ook onze landgenote Tessa Wullaert, die twee seizoenen samen met Walsh speelde bij Manchester City. “ Keira slaagt er met haar splijtende passes in om telkens minstens één linie uit te schakelen met een pass. Ze is de beste ‘6’ die ik ken en waarmee ik ooit gevoetbald heb, we vonden elkaar altijd vlot. Haal haar weg bij de Engelse nationale ploeg en ze zijn nog maar de helft zo goed.”

Tessa Wullaert in duel met Keira Walsh tijdens de oefenwedstrijd tussen de Red Flames en Engeland in juni. — © BELGA

Haar talent zullen ze in Spanje binnenkort ook ontdekken nu FC Barcelona een recordbedrag van zo’n 460.000 euro neertelde voor haar. Ondanks haar onmiskenbare talent toch een straf bedrag. Omdat transferbedragen in het vrouwenvoetbal nog steeds niet zo gangbaar zijn. Door de vaak korte contracten bij de vrouwen zijn ze geregeld transfervrij op te pikken. Iets wat volgend jaar voor Walsh ook het geval zou zijn, maar Barcelona wilde niet wachten tot ze transfervrij was. En ook omdat het vorige record -op naam van Pernille Harder toen ze in 2020 van Wolfsburg naar Chelsea verkaste- met zo’n 300.000 euro toch een pak lager lag. “Maar ze verdient het en is die prijs zeker waard”, is Wullaert vol lof. “Na de oefenwedstrijd tegen Engeland voor het EK deze zomer heb ik even met haar gepraat. Ik wist toen al dat ze met een transfer bezig was en ik ben heel blij dat het gelukt is. Ze is een echte topspeelster. Meestal worden records verbroken door aanvallers. Het is mooi dat zij er als middenvelder in slaagt. Een beetje zoals Modric, die als middenvelder ooit de Gouden Bal gewonnen heeft.”