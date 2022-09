“We hebben geluk gehad”: privévliegtuig van jarige Nederlandse dj Afrojack kan niet op tijd stoppen in luchthaven Deurne en schuift van landingsbaan af

Deurne

In de luchthaven van Deurne is donderdagavond een privéjet in de veiligheidsstrook achter de landingsbaan geland. Het ging om het vliegtuig van de Nederlandse dj en muziekproducer Afrojack (35), die zelf een filmpje van het incident op Instagram plaatste. Hij was samen met zijn vrouw Elettra Lamborghini (28) onderweg, toen de landing twee uur voor zijn verjaardag bijna misliep. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het toestel uit het gras te trekken, het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) is een onderzoek gestart naar de omstandigheden.