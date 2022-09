Wat gebeurt er nu met de corgi’s van Queen Elizabeth?

Nu de Britse Queen Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden is, moeten de corgi’s van de Queen verder zonder hun baasje. Maar wat gaat er gebeuren met de dieren?

De Queen heeft nooit weggestoken een hechte band te hebben met haar hondjes. Een van hen, de corgi Candy, stond zelfs al 13 jaar aan de zijde van de betreurde koningin. Ook corgi’s Muick en Sandy en cocker spaniël Lissy moeten nu zonder hun baasje verder.

© ISOPIX

Maar wat gaat er nu gebeuren met die hondjes? Dat is op dit moment nog onduidelijk. Volgens biografe Ingrid Seward is de kans groot dat ze bij de “favoriete zoon” van de Queen, prins Andrew, belanden. Als die ze niet wil, kunnen ze ook aan iemand van haar medewerkers gegeven worden. Die kennen de dieren natuurlijk al even lang als de Queen ze zelf gekend heeft.

Diezelfde Seward zei in Newsweek al dat de liefde van de Queen voor honden “ongeëvenaard” is. “Ze waren haar eerste en laatste liefde”, klinkt het. “Dus ik vermoed dat haar familie, en dan wellicht Andrew omdat hij ze haar gegeven heeft, voor die dieren zal zorgen.”

© BELGAIMAGE