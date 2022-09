Noa Lang geeft Brugse matchwinnaar Sylla onder zijn voeten in kleedkamer voor... truitje: “C’est quoi, ça?”

Club Brugge heeft een inkijk in de kleedkamer gegeven na de 1-0-zege tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. In de aftermovie valt te zien hoe Noa Lang matchwinnaar Sylla onder zijn voeten geeft omdat hij het truitje van zijn Champions League-debuut niet heeft bijgehouden, maar wel heeft geruild met Kossounou... Kamal Sowah en Bjorn Meijer genoten achteraf dan weer na van de atmosfeer in het Jan Breydelstadion.