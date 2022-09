Waarom Bart De Pauw jaloers was op Peter Van de Veire

Van de Veire kwam in september 2020 in opspraak in de affaire-Eveline, waarbij verschillende BV’s in de val trapten en seksuele video’s van zichzelf stuurden. De Pauw spreekt in zijn ingebrekestelling van “onanistische opnamen”.

“De VRT heeft toegestaan dat voor die hoogst persoonlijke aangelegenheid publieke middelen konden worden aangewend, en daaraan ook actief heeft meegewerkt. Het is illustratief hoe de VRT haar eigen, publieke middelen inzet om haar eigen belangen te verdedigen”, schrijft zijn advocaat Stijn Verbist.

Binnen de VRT wordt gewezen op het verschil in schuldinzicht tussen beiden.