Demir en Van der Straeten in de clinch over verlaging CO2-prijs: “Groene taboes loslaten blijkt te moeilijk”

Net op het ogenblik dat de Europese ministers van Energie in Brussel bijeenkomen voor een spoedvergadering over de aanpak van de energiecrisis, haalt Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) vrijdag uit naar haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen), die op de vergadering ons land vertegenwoordigt. Demir vindt het onbegrijpelijk dat Van der Straeten geen verlaging van de CO2-prijs voorstelt. “De groene dogma’s en taboes loslaten blijkt te moeilijk”, zegt ze in een persbericht. Van der Straeten reageert scherp.