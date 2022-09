Ondanks energiecrisis blijft het hier voorlopig rustig, maar dat kan snel veranderen: “Ik zie parallellen met Franse Revolutie”

De hoge energieprijzen leiden her en der in Europa al tot sociale onrust, onder meer in Tsjechië en Groot-Brittannië. In eigen land blijft het voorlopig vrij rustig, al kan dat snel veranderen. De vakbonden dreigen al met een staking en het is opvallend hoe organisaties uit de anticoronabeweging zich aan het hergroeperen zijn. “Ik zie parallellen met de Franse Revolutie.”