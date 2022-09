Vuilnisophaler krijgt onbekende vloeistof in gezicht en wordt gewond naar het ziekenhuis gebracht

Bij het laden van een vuilniszak heeft een ophaler vrijdagochtend een onbekende vloeistof in zijn gezicht gekregen in de Dokter Van Raesstraat in Hoboken. De man sprak meteen van een brandend gevoel en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is ter plaatse om te achterhalen over welke vloeistof het gaat.

“Tijdens het laden van een huisvuilzak in de huisvuilwagen is er een fles met onbekende vloeistof gesprongen”, vertelt Tim De Mulder, woordvoerder van Stadsreiniging Antwerpen. “Onze medewerker kreeg een nevel van de vloeistof in zijn gezicht en sprak meteen van een branderig gevoel.” Zijn collega’s hebben meteen de hulpdiensten verwittigd. Een ziekenwagen en MUG snelden ter plaatse.

De medewerker werd naar het ziekenhuis gebracht. “Over zijn toestand is momenteel weinig informatie bekend. Hij was wel bij bewustzijn toe hij naar het ziekenhuis werd overgebracht”, zegt De Mulder. De brandweer is intussen ter plaatse in de Dokter Van Raesstraat en probeert te achterhalen welke vloeistof in de fles zat.