Pijnlijk: Chicharito laat in allerlaatste minuut zege liggen door een mislukte panenka

Chicharito kreeg in de 96ste minuut de kans om vanop de penaltystip de winnende 3-2 binnen te schieten voor Galaxy in de competitiewedstrijd tegen Kansas City, maar hij besloot bijzonder zwak op de doelman. Zelf kon hij er gelukkig wel om lachen, de 34-jarige Mexicaanse spits had immers al tweemaal gescoord. De wedstrijd dateert al van enkele dagen geleden, maar kijk toch nog even mee.