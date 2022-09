Ze at boterhammen met marmelade met Paddington en sprong uit een helikopter met James Bond: de Queen van de humor

De Queen is overleden. De Britse koningin Elizabeth (96) stierf donderdag in haar Schotse buitenverblijf en dompelt Groot-Brittannië in diepe rouw. De monarch zat zeventig jaar op de troon en maakte heel wat rampspoed mee. Toch had ze ook een uitstekend gevoel voor humor. Dat bleek onlangs nog uit een hartverwarmende video waarin ze beertje Paddington over de vloer krijgt voor haar jubileum. Een overzicht van de grappigste momenten van de Queen van de humor.

Als koningin moet je verplicht aanwezig zijn op tal van speciale gelegenheden. Maar ook daar toonde de Queen zich van haar grappigste kant. Tijdens een receptie voor haar jubileum in 2022, mocht ze de taart aansnijden, maar dat verliep niet van een leien dakje toen het mes bleef vast zitten.

Queen Elizabeth bewees een jaar eerder al dat ze moeite heeft met taarten. Tijdens een receptie in 2021 was ze vastbesloten het ceremoniële zwaard te gebruiken om het ding in stukken te snijden. Toen ze er op gewezen werd dat er een mes was voorzien, bleef ze stug volhouden om het op haar manier te doen.

De hele wereld wist dat de Queen een hart voor honden had, haar iconische corgi’s waren zelf wereldberoemd. Maar ook andere dieren lieten haar niet onberoerd. Toen ze in 2017 de kans kreeg om een olifant bananen te voeren in de Whipsnade Zoo, aarzelde ze geen moment.

Koningin Elizabeth was niet op haar mondje gevallen en kon erg spitsvondig uit de hoek komen. Ook tegen andere notabelen en hoogwaardigheidsbekleders hield ze zich niet in. Toen George W. Bush haar per ongeluk 200 jaar ouder maakte in een speech tijdens een diner in de VS in 2007, sloeg ze genadeloos terug in haar speech. “Ik vroeg me af of ik mijn toost moest beginnen met ‘Toen ik hier was in 1776’…” (De VS knipte dat jaar de banden met Groot-Brittannië door toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend, red.). Maar ook tegen andere presidenten hield ze zich niet in. Zo was ze duidelijk niet onder de indruk van de mic drop van president Obama toen ze figureerde in een promotiefilmpje voor de Invictus Games van kleinzoon prins Harry.

In 2012 mocht het Verenigd Koninkrijk gastheer spelen voor de Olympische Spelen. In het filmpje voor de openingsceremonie mocht het icoon van het land uiteraard niet ontbreken. De Queen kreeg daarin een lift van niemand minder dan James Bond en arriveerde in het stadion door samen met de wereldberoemde spion uit een helikopter te springen.

Ze was niet alleen erg spitsvondig en rad van tong, de Queen stak ook graag de draak met zichzelf en anderen. Vooral haar hoge leeftijd nam ze vaak zelf op de korrel. Zo liet de Canadese premier Justin Trudeau haar “oud voelen” tijdens een speech en tijdens een gesprek met David Attenborough in 2017 liet ze vallen dat ze er binnen vijftig jaar “niet meer zou zijn”. Grappen over het Engelse weer kon ze dan weer minder smaken, vooral als die grappen van Donald Trump kwamen.

(pjv)