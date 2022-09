Het is stil in Londen. Druk, dat wel. De stroom rouwenden aan Buckingham Palace is constant, de Londense bloemisten draaien overuren. Maar de stilte van de rouw heerst. Engeland is ontredderd. Natuurlijk wisten ze dat hun koningin ooit moest sterven, maar ergens hoopten ze dat ze er voor eeuwig zou zijn. “Elizabeth betekende stabiliteit. Die is weg, nu.”