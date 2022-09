Engie krijgt meer dan 600.000 euro aan Vlaamse subsidies

Engie sleepte in de eerste helft van dit jaar voor 609.497 euro aan Vlaamse subsidies in de wacht voor een groenestroomproject. Dat terwijl de energiereus door de hoge energieprijzen op een miljardenwinst afstevent.

Voor welk specifiek groen project Engie de subsidies in de wacht sleepte, valt uit het publieke register niet af te leiden. Wel is duidelijk dat de aanvraag is gedaan in het kader van de ‘call groene stroom’. Daarmee voorziet de Vlaamse ­regering al een aantal jaar steun voor individuen en bedrijven die investeren in zonnepanelen of windturbines. De eerste helft van dit jaar werd zo 9,4 miljoen euro aan subsidies toegekend, al werd daarvan nog niks uitbetaald.

Het bedrag van 609.497 euro aan Vlaamse subsidies werd toegekend aan de dochteronderneming Engie Sun4Business. Die financieert, bouwt en onderhoudt zonnepaneleninstallaties op bedrijfssites.

Engie is daarmee met voorsprong de grootste begunstigde van subsidies voor dit jaar binnen de ‘call groene stroom’. ­Opvallend, want door de ­torenhoge energieprijzen ligt de stroomproducent op koers om dit jaar een overwinst van 9 miljard euro te realiseren. Een belasting op die overwinst ligt nog steeds op de tafel van de ­federale regering als een van de pistes om de energiefactuur te drukken.

Engie wordt in de rangschikking gevolgd door het havenbedrijf Antwerp Euroterminal (483.854 euro) en Ecotess (391.575 euro). Dat laatste bedrijf behoort toe aan de eigenaars van het Limburgse transportbedrijf H. ­Essers, dat op veel van zijn pakhuizen grote partijen zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Ook die ondernemingen boekten de voorbije jaren vele honderdduizenden euro’s winst, blijkt uit hun jaarrekeningen.

Vlaams minister van Energie Zuhal ­Demir (N-VA) zei dit voorjaar nog dat ze wil stoppen met ‘te royale’ subsidies voor grote bedrijven met zonnepanelen.