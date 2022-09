Carl Hoefkens waarschuwt voor verraderlijke trip, pal tussen Champions League-opdrachten: “Kunnen ons geen puntenverlies permitteren”

Van de Champions League naar het Stade du Pairay: back to reality voor Club Brugge. In het verleden liet de landskampioen al meermaals domme punten liggen na een Europese week, en dat wil coach Carl Hoefkens nu echt niet zien gebeuren. “Het is een verraderlijke trip”, klinkt het.

Verwacht je maar aan een hele hoop wissels bij Club Brugge. Carl Hoefkens wou het niet met zoveel woorden vertellen, maar de trip naar het Stade du Pairay is het ideale moment om eens te roteren. Tussen Seraing en de verplaatsing naar Porto (dinsdag in de Champions, red.) zitten er maar drie dagen, en maandag stapt Club alweer op het vliegtuig. “Er kunnen twee nieuwe namen spelen, of vijf. Ofwel speelt dezelfde ploeg als tegen Leverkusen”, haalde Hoefkens nog de schouders op. Om dan wat duidelijker te zijn. “Ik wil gewoon de beste mogelijkheden gebruiken voor de verplaatsingen naar Seraing en Porto.” En de beste ploeg, dat is ook meteen de meest valabele optie om de basiself tijdens de volgende match op te stellen. Een basisplaats voor Boyata behoort tot de mogelijkheden, maar ook enkele jonkies zouden plotsklaps aan de aftrap kunnen staan zaterdagavond. Wie? Dat is afwachten. “Behalve de geblesseerde jongens, is iedereen fit om te starten”, aldus Hoefkens.

Schering en inslag

Wat de coach absoluut niet wil zien, is decompressie na de triomf van afgelopen woensdag. In het verleden was puntenverlies na een partij in de Champions League schering en inslag. “Dat is de volgende stap die we moeten zetten, en daarom is Seraing belangrijk”, aldus Hoefkens. “We kunnen het ons gewoon niet permitteren om daar punten te laten liggen. Daarom is het een verraderlijke trip.” In de competitie staat Club nog een aantal punten in het krijt op Antwerp, dat geen Europese belasting kent. “Ik heb mijn spelers aangegeven dat elke wedstrijd uitermate professioneel moet benaderd worden”, benadrukte Hoefkens nog eens. “Ik wil absolute professionaliteit zien. Onszelf tonen, is daarom belangrijk. Euforie of decompressie wil ik niet zien. Na de match tegen Leverkusen ben ik zelf heel snel geweest om het belang van Seraing te benadrukken. Ik heb gezegd: kijk, geniet van dit. Maar besef dat de volgende wedstrijden er heel snel zullen komen.”

Ten slotte had Hoefkens nog goed nieuws over Mata: hij speelt mogelijk al opnieuw tegen Porto. De verdediger moest Leverkusen missen door een blessure. “We proberen hem te recupereren voor Porto, al kan het ook Standard worden”, klonk het nog.