Heverlee

Kinderdagverblijf Beau-fort in de Jules Vanden Bemptlaan in Heverlee krijgt na een negatieve beoordeling van het Agentschap Opgroeien een schorsing van drie maanden opgelegd. Een nieuwe eigenaar kon al bestaande problemen niet snel genoeg wegwerken. De ouders zitten met de handen in het haar. “We hadden toch gehoopt op een beter noodplan voor onze kinderen.”