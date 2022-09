Tweet over Queen wekt woede: “Moge haar pijn onverdraaglijk zijn”

Op sociale media is ophef ontstaan door een tweet over de Britse koningin Elizabeth. Een Amerikaanse professor schreef op Twitter dat ze de Queen “ondraaglijk lijden” toewenste in de laatste minuten van haar leven.

“Ik heb gehoord dat de monarch van een stelend, verkrachtend, genocidaal rijk eindelijk aan het sterven is. Moge haar pijn onverdraaglijk zijn”, schreef Uju Anya.

De inmiddels verwijderde tweet — © @UjuAnya

Het kwam haar op een storm aan kritiek te staan, maar de vrouw bleef bij haar standpunt. “Als iemand verwacht dat iets anders dan minachting voor de monarch die een regering leidde die een genocide financierde waardoor mijn halve familie is vermoord of gedeporteerd, en waarvan de consequenties nog altijd zwaar rusten op degenen die nog leven, dan zal je nog lang kunnen wachten.”

Verontwaardiging

Onder andere Amazon-eigenaar Jeff Bezos reageerde verontwaardigd op het bericht. “Dit is iemand die zogezegd van de wereld een betere plek wil maken? Ik denk het niet. Wow”, klonk het.

Veel twitteraars haalden ook verhaal bij Carnegie Mellon University uit Philadelphia, de werkgever van Anya. “Wij keuren de aanstootgevende en verwerpelijke berichten van Uju Anya vandaag niet goed. Vrije meningsuiting is de kern van de missie van hoger onderwijs, maar de standpunten die zij deelde, vertegenwoordigen absoluut niet de waarden van dit instituut, noch de normen voor debat die we proberen te koesteren.”

Tweet verwijderd

Twitter heeft de tweet van Anya inmiddels verwijderd, volgens het bedrijf omdat ze de regel had overtreden dat je anderen op het sociale medium geen fysiek leed mag toewensen.

Ook daar ontstond echter ophef over. Zo schreef de Amerikaanse Stichting voor Individuele Rechten en Vrije Meningsuiting (FIRE) in een reactie: “Veel mensen vinden dat Twitter de regels op willekeurige wijze handhaaft. Dat vinden wij ook. In een tijdsgewricht waarin velen Twitter gebruiken als plek om openlijk hun standpunten te delen, vinden we dat Twitter zo weinig mogelijk censuur zou moeten toepassen.”