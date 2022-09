Verdachte aangehouden voor IRA-bomaanslag in Manchester in 1996

Er is donderdagavond een man aangehouden die gelinkt wordt aan een bomaanslag van het Iers Republikeins Leger in Manchester in 1996. Dat laat de politie van Manchester vrijdag weten.

“Gisteravond (donderdag, red.) is een man gearresteerd op Birmingham Airport op verdenking van het plegen van terroristische misdrijven”, zegt de politie in een verklaring. “Deze arrestatie gebeurde in het kader van het onderzoek naar een bomaanslag van het IRA die in 1996 het centrum van Manchester trof.” Bij de bewuste aanslag werd een winkelcentrum geviseerd en vielen meer dan tweehonderd gewonden.

Een bombusje ontplofte voor een van de ingangen van het gebouw. Meer dan duizend m2 kantoren en winkels werden vernield, met 880 miljoen euro schade tot gevolg.

De gearresteerde man, over wie de politie geen enkele bijkomende info gaf, zal nu door agenten van de antiterreurcel worden ondervraagd. De politie zegt vastberaden te zijn de zaak op te lossen en de verantwoordelijken te vinden, ook al verstrijkt de tijd.

De aanslag maakte deel uit van de Troubles, drie bloedige decennia in Noord-Ierland waarbij meer dan 3.500 doden vielen en waarbij voornamelijk katholieke nationalistische republikeinen tegenover voornamelijk protestantse unionistische loyalisten en het Britse leger stonden. Het geweld eindigde in 1998 met het Goede Vrijdag Vredesakkoord.