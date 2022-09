Instagramprofiel van baby William werd gehackt: “Die foto’s zijn ons dagboek. Die willen we nooit kwijt”

Het Instagramaccount van baby William, het kleine jongetje uit Brugge dat in juni stierf aan een ongeneeslijke ziekte, werd gehackt. Onbekenden namen de pagina, met meer dan 50.000 volgers, over. Tot paniek van de ouders van het kindje. “Ons account was ons dagboek sinds William zijn diagnose kreeg. Al die foto’s willen we nooit kwijt.”

Baby William De Rycke uit Assebroek, een deelgemeente van Brugge, is op donderdag 2 juni overleden door de bijna ongekende ziekte van Menkes, een stofwisselingsziekte. Het jongetje werd amper veertien maanden oud. William kreeg de diagnose toen hij zo’n vijf maanden oud was. De ouders kregen nadien veel vragen van mensen en beslisten daarom een Instagrampagina op te richten, Voor William. Heel veel mensen leefden mee met het gezin. Het profiel telt ondertussen al meer dan 50.000 volgers. De ouders haalden veel troost uit het medeleven, zeker toen het kindje uiteindelijk ook overleed. Nadien besloot mama Marie Corthier (29) om het Instagramprofiel te behouden, want tijdens de ziekte richtten zij en haar man Dennis een vzw op om verder geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte van Menkes en om andere zorgouders te ondersteunen.

Maar vrijdagochtend merkte Marie dat ze niets meer kon posten op haar pagina omdat hackers het hadden overgenomen. “Alles was ineens veranderd zoals het e-mailadres, en ons telefoonnummer”, vertelt Marie. “We hebben geen idee wie hier achter zit, maar we hoorden al van veel mensen dat hier soms computerrobots achter zitten die jagen op grotere profielen. Maar ik ben natuurlijk bang dat ze berichten gaan sturen met mijn profiel of geld gaan inzamelen in de naam van William. Die pagina is bovendien ook ons dagboek sinds de diagnose van William. Alles wat daar op staat, wil ik nooit kwijt geraken.” Marie heeft Instagram ondertussen op de hoogte gebracht, maar allicht pas over vier werkdagen zal daar een oplossing uit de bus komen.