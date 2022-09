België haalt slag thuis: Europa voert dan toch algemeen prijsplafond in voor gas

Europa is bereid om een algemeen prijsplafond op gas in te voeren. Zo’n prijsblokkering zou er dus niet alleen voor Russisch gas komen, maar voor alle vormen van gas. Ook uit Noorwegen of LNG-gas dat met schepen uit Qatar of de VS wordt ingevoerd. België en onze energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) halen op die manier dan toch hun slag thuis.