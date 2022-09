Bayern München moet Kingsley Coman tijdje missen door spierblessure

Coman blesseerde zich vrijdag op training. Het is niet duidelijk hoe lang de Franse international buiten strijd is. Mogelijk is hij out tot na de interlandbreak van later deze maand. Dan zou hij op 30 september zijn rentree kunnen vieren, thuis tegen Bayer Leverkusen.

Zaterdag ontvangt Bayern VfB Stuttgart. Na twee 1-1 gelijke spelen is het team van Julian Nagelsmann na vijf speeldagen derde in de Bundesliga met 11 punten.