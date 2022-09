Amerikaanse buitenlandminister Blinken: “Iran heeft stap achteruit gezet in onderhandelingen over nieuwe nucleaire deal”

De laatste reactie van Iran in de lopende onderhandelingen om de nucleaire deal van 2015 te redden, is een stap achteruit. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, vrijdag in Brussel gezegd.

De internationale atoomdeal die in 2015 met Iran werd afgesloten, zit al jaren in de koelkast. Bedoeling van het akkoord met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (plus Duitsland), was om beperkingen op te leggen aan het Iraanse atoomprogramma, zodat het land geen atoomwapens kan ontwikkelen. In ruil daarvoor werden sancties opgeheven tegen Iran.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump trok echter in 2018 zijn land eenzijdig terug uit het akkoord en legde weer sancties op. Daarop begon Iran de voorwaarden uit het akkoord ook te schenden, onder meer door meer uranium te verrijken dan toegelaten.

De Europese Unie, coördinator van de gesprekken, presenteerde op 8 augustus wat zij noemde een “definitieve tekst” om de overeenkomst te herstellen die in 2018 werd begraven door Trump. Daarop reageerde Iran begin september met een nieuw voorstel, maar dat lijkt niet naar de zin van de VS.

“De afgelopen weken hadden we stappen vooruit gezet”, zei Blinken vrijdag in Brussel. Iran heeft volgens Blinken afgezien van een aantal van de eisen van de VS, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Duitsland. “Het laatste antwoord brengt ons achteruit”, aldus Blinken. Hij voegde eraan toe dat de VS niet bereid zijn om compromissen te sluiten over hun eigen eisen.