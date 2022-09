“Tientallen burgerdoden in Mali na aanval door Islamitische Staat”

Tientallen burgers zijn in het noorden van Mali gedood bij een aanval op een gemeente door jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat en bij gevechten met andere gewapende groepen in de regio, ook met rivaliserende jihadisten, zo hebben een plaatselijke verkozene en een leider van een gewapende groep gezegd.

Talataye is regelmatig het toneel van gevechten. De invloedszones van verschillende gewapende groepen komen samen in de gemeente. “Wat ons echt verontrust, is de humanitaire toestand. De bevolking wordt aan haar lot overgelaten”, zei de plaatselijke verkozene, die om veiligheidsredenen anoniem wou blijven.

De balans van het aantal slachtoffers varieert naargelang van de bron. Het woestijnachtige gebied is afgelegen en de toegang tot informatie is er moeilijk. “Meer dan 45 burgers zijn gedood toen IS de stad dinsdag innam”, zei de verkozene. “Ze hebben woningen, de markt en andere plaatsen in brand gestoken.” Een kaderlid van de gewapende groep MSA (Mouvement de Salut de l’Azawad) zei: “Meer dan dertig burgers werden gedood in Talataye. De jihadisten staken de markt en verscheidene woningen in brand. Er zijn ook veel burgers op de vlucht.”