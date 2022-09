Eén op vier werknemers in Belgische transportsector is buitenlands

In de Belgische transportsector is 25 procent van de werknemers van buitenlandse oorsprong. Hun aandeel is sinds 2014 bijna verdubbeld. Dat meldt HR-dienstenbedrijf Acerta in havenmagazine Flows.

Acerta werkte een analyse uit die het aandeel van buitenlandse werknemers in de transport en logistiek in kaart brengt. Dat deden ze op basis van gegevens van 17.500 werknemers uit de sector. “Bulgaren vormen de grootste groep”, aldus de analyse. “Daarna komen werknemers uit Marokko, Roemenië, Frankrijk en Turkije”.

Opvallend: over alle sectoren heen in ons land is 15 procent van niet-Belgische afkomst. In die andere sectoren komen Bulgaren vaak helemaal niet voor in de top 5.

“De arbeidsmarkt noopt bedrijven om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen”, stelt de analyse nog. “Er zijn verschillende verklaringen waarom het aandeel niet-Belgen het grootst is in de transportsector. België is zowel een uitvoer- als een doorvoerland. Een rijbewijs weegt dan meer door dan een diploma of specifieke opleiding.”