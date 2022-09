Opnames van televisieserie ‘The crown’ over Brits koningshuis stilgelegd

De productie bevond zich dezer dagen in Barcelona, waar de laatste dagen van prinses Diana werden gefilmd. Uit respect werden de opnames vrijdag echter voor een week stilgelegd. Ook op de dag van de begrafenis van de Queen – waarschijnlijk maandag 19 september – zal er niet gefilmd worden. “‘The crown’ is een liefdesbrief aan de koningin”, reageerde Peter Morgan, de schrijver van de reeks, op het overlijden van de Queen. “Daar heb ik nu even niets aan te voegen, enkel stilte en respect.”

‘The crown’ vertelt het verhaal van de Britse koninklijke familie, van de troonsbestijging van koningin Elizabeth in 1952 tot het heden. In seizoen vijf, dat al ingeblikt was en later dit jaar beschikbaar zal worden, neemt Imelda Staunton voor het eerst de rol van de Queen waar.