Turkije kijkt richting Rusland als VS weigert F-16’s te leveren

Turkije kijkt misschien richting andere landen, waaronder Rusland, om gevechtsvliegtuigen te kopen, mochten de Verenigde Staten niet over de brug komen met F-16’s. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag laten weten.

“Ik hoop dat de VS ons geen andere wegen opsturen”, aldus Erdogan. De Turkse president onderstreept dat ook andere landen gevechtsvliegtuigen kunnen leveren. Daarbij Engeland en Frankrijk, maar dus ook Rusland, dat momenteel verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.

Turkije wil als lid van de NAVO 40 F-16’s kopen van de VS, alsook aparte stukken die noodzakelijk zijn voor het onderhoud en de modernisering van de F-16’s die Ankara nu al bezit. Er lopen onderhandelingen, maar Turkije kant zich tegen de voorwaarden die het Amerikaanse Congres heeft gesteld om een verkoop af te sluiten. De Amerikaanse parlementsleden willen dat Ankara zich ver houdt van dreigementen om het Griekse luchtruim te schenden.

Turkije heeft al 1,4 miljard dollar uitgegeven voor de levering van Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen, maar Washington stopte dat contract in de koelkast nadat bekend werd dat Ankara het Russische antiraketsysteem S-400 had gekocht, dat gezien wordt als een bedreiging voor de F-35.