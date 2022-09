Hij wist dat het niet hoorde, maar deed het toch: “prins bemoeial” Charles stuurde brieven vol uitroeptekens om beleid te beïnvloeden

Van de antarctische tandvis over acupunctuur tot de “steenpuisten” in de skyline van Londen: van het nieuwe Engelse staatshoofd weten we wél wat hij denkt. Charles lobbyde tot op het allerhoogste niveau voor wat hem na aan het hart lag. “Prins bemoeial”, was zijn bijnaam. Een royal hoort zich nochtans niet te bemoeien met politiek. “Het zou zijn toekomstige rol als koning ernstig beschadigen”, was het argument om de brieven eerst niet vrij te geven. Dat gebeurde pas na tien jaar aandringen.