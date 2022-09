Grootste drugsvangst ooit in Duitsland: politie arresteert vijf mannen na vondst van 700 kilo heroïne in container

De Duitse politie heeft meerdere mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de vondst van zo’n 700 kilo heroïne. De drugs werden in augustus in een container in Hamburg aangetroffen. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in Duitsland, volgens de openbare aanklager in Dresden, waar het onderzoek gevoerd wordt.

Bij huiszoekingen van tien appartementen en bedrijfspanden in en rond Dresden, in de omgeving van Chemnitz, in Hamburg en in Nederland zijn sinds vrijdagavond documenten, laptops, gegevensdragers, smartphones, voertuigen en bezittingen in beslag genomen. Vijf mensen werden gearresteerd in Dresden, Spanje en Nederland. De twee mannen die in Dresden werden gearresteerd zijn in voorhechtenis genomen, de mannen die in het buitenland werden gearresteerd moeten nog uitgeleverd worden.

De bende zou grote hoeveelheden heroïne vanuit Iran naar Duitsland hebben gesmokkeld om over heel Europa te verspreiden, met als belangrijk knooppunt de regio Dresden. De leider van de bende is volgens de politie een 40-jarige man met de Turkse en de Servische nationaliteit. Onder de andere vermeende leden zijn een 35-jarige Iraniër die zou hebben geholpen met transportklussen in Nederland. Verder zijn een 54-jarige Duitser, een 40-jarige Iraniër en een 53-jarige Turkse man opgepakt.

Volgens het onderzoek zou de regio rond Dresden een belangrijk overslagpunt voor de bende geweest zijn en was de onderschepte lading onderweg naar die regio.